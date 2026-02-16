Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
"Призовавам родителите и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", написа тя във Фейсбук.
Преди дни майката обвини Валери, че е "морален убиец" на шестимата загинали мъже. Тя поверява сина си на Ивайло Калушев, когато детето е в 8 клас.
