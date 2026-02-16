София Андреева, майката на Валери, който е живял заедно с Ивайло Калушев в Мексико, призова близките на загиналите при трагедията на "Петрохан" да съдят сина ѝ."Призовавам родителите и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", написа тя във Фейсбук.Преди дни майката обвини Валери, че е "морален убиец" на шестимата загинали мъже. Тя поверява сина си на Ивайло Калушев, когато детето е в 8 клас.