които 9 месеца бяха отглеждани в болница. Тя беше категорична, че не е изоставяла бебетата си.
"Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа", каза тя. Плачейки, майката сподели, че случващото се е "много несправедливо". Жената изрази желание да вземе обратно децата си.
Жената обясни, че живее в крайна бедност и има общо седем деца - още две двойки близнаци и едно по-голямо дете. Тя твърди, че нейната невъзможност да се грижи за бебетата се дължи на липса на подкрепа. "Многократно търсих помощ да бъда настанена някъде с децата, където да полагам грижи за тях, но ми беше отказано. Не знам с какъв мотив, нямам отговор", посочи тя.
От своя страна зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова заяви, че по случая не е имало забавяне от страна на държавата. "Ние сме работили по случая. Децата няма да бъдат разделени", увери тя. Петкова допълни, че времето, в което децата ще останат в приемен дом, зависи от това дали майката ще подаде декларация за отказ от родителски права.
Според Александър Миланов от Националната мрежа за децата случаят е пример за системен провал. "Системата ни се проваля в подкрепата на тази майка, за да може тя да си вземе децата", коментира той. По думите му осиновяването е възможно единствено ако се постигне съгласие, че децата не могат да се върнат при биологичния родител.
Историята на 9-месечните близнаци стана публична, след като NOVA разказа как те израстват здрави в болнична среда, без да са излизали навън. Поради липса на достатъчно приемни семейства в София, децата останаха в отделението под грижите на медицинския персонал. След репортажа се задейства вълна от съпричастност и за момчетата вече е намерен общ приемен дом.
Майката на близнаците, отглеждани 9 месеца в болница: Всичко е лъжа!
