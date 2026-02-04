Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
В третия ден след тройното убийство на "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите сега са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че "повече не може да издържа". Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ. Той, от своя страна, е в управителните съвети на повечето сдружения, свързани с горските рейнджъри и хижа "Петрохан", той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.
"Това е пълен абсурд. Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България", заяви майката на Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.
Според информация от разследващите, преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.
"Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не", заяви Стела Димитрова-Майсторова.
От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа.
"Издирва се, но няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си", поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA - нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство. Междувременно продължава да се търси и отговор на въпроса дали са реагирали навреме институциите.
"Споразумението, което те имаха с МОСВ, подкрепяше, че тези хора имат държавна поддръжка. Името на тяхната организация- Национална агенция за контрол на защитените територии - не знам как е било регистрирано в съда, но звучи като на държавен орган", смята Димитър Куманов от Сдружение "Балкана".
Рамковото споразумение е подписано от Борислав Сандов, който днес написа в социалните мрежи, че не е познавал хората от сдружението преди 2022 г. и че не са му били приятели, колеги и съпартийци. Не му е оказван натиск за споразумението, а се е водил от идеята да насърчава гражданското участие за опазване на околната среда.
