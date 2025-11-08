Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала, тръгнала си е от нещо. Беше на кръстопът
© NOVA
Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.
"Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът", разказа майката. "Тя беше спряла комуникация с всички", каза още тя.
/
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
06.11
Честито на имениците!
06.11
