Българската армия ще бъде въоръжена с нови 9-милиметрови пистолети "Springfield Armory 4.5“ още през следващата година, съобщи на полигона "Люляк“ край Стара Загора командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков, предаде БНР.С въвеждането на новите образци легендарният съветски "Макаров“ (на въоръжение от 1951 г.) постепенно ще бъде изведен от употреба.По думите на ген. Дешков сделката ще бъде включена в бюджета за 2026 г. и ще обхване заплащане на няколко хиляди пистолета, част от които ще постъпят на въоръжение в Сухопътните войски. Командващият допълни, че в момента армията разполага с боеприпаси за новите пистолети за "няколко години напред“, което позволява усвояването им да започне незабавно.Новите пистолети са произведени в Хърватия, макар марката Springfield Armory да е американска. Производителят е познат и с бойните карабини M1A. Изборът на модела е станал в рамките на обществена поръчка за пълна подмяна на стрелковото оръжие на Българската армия, обявена през 2024 г. Рамковата стойност на поръчката бе 40 млн. лв. и в нея влизат освен пистолети още нова снайперска пушка, щурмова карабина и картечници по натовски стандарти.Министерството на отбраната се очаква да избере и снайперски комплект за Сухопътните войски през 2026 г., посочи още ген. Дешков. Продължават и доставките на разузнавателни и FPV дронове, както и на дронове тип "камикадзе“.Командващият Сухопътни войски коментира и плановете за артилерийска модернизация — системите "Град“ не се изключват, а е предвидена и тяхна модернизация. По програмата SAFE Сухопътните войски се концентрират върху два основни проекта: подмяна на "стволната“ артилерия (155-мм гаубици) и придобиване на реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина."Единият е за подмяната на 'стволната' артилерия, говорим за 155-милиметровите гаубици, и другият е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE, което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво“, заяви генерал Деян Дешков.