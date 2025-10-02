© Facebook Брандираният макларън на "Величие" е катастрофирал на пътя Сливен-Ямбол, съобщават очевидци в социалните мрежи.



Инцидентът е станал около 16:30 часа днес. Предвид мократа настилка, се предполага, че автомобилът е поднесъл и се е ударил в мантинелата.



Колата е с доста материални щети, но към този момент няма данни за пострадали.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.