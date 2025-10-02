ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Макларанът на "Величие" катастрофира
Инцидентът е станал около 16:30 часа днес. Предвид мократа настилка, се предполага, че автомобилът е поднесъл и се е ударил в мантинелата.
Колата е с доста материални щети, но към този момент няма данни за пострадали.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 649
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган н...
17:19 / 02.10.2025
ВКС прие: Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор
16:49 / 02.10.2025
България сред първите по спешна медицина в Европа
16:30 / 02.10.2025
Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на л...
16:11 / 02.10.2025
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета