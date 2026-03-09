"Епизодът с Малина е един от тези, на които не можах да се овладея. Последният синхрон не можех да кажа думите си, защото ми избиха много силни емоции с това момиченце“, разказа в "120 минути“ водещата на "Бригада нова дом“ Мария Силвестър."Докато правихме този ремонт, знаехме, че тази ситуация не е като нито една друга досега. Тя е в процес и нещо се случва, което ние не можем да овладеем. Нещото, което се случва, е с майката на това момиченце, с нейното бъдеще“, разказа Силвестър."Това е една от къщите, в която не знаехме как ще влезем и как ще започнем този ремонт. Тук нещо се счупи във всички нас. Не само заради къщата, а заради енергията и случилото се преди това с момиченцето“, споделя още водещата.Радостин Георгиев от фондация "Подай ръка“, който помага на семейството, каза, че въпреки усилията, които са положили заедно с предаването, са се случили редица смущаващи обстоятелства."Те доведоха до това детето към момента да не се намира в тази среда, тъй като майката няма капацитета да се грижи пълноценно за детето“, каза Георгиев."Направихме всичко възможно в дълъг период от време да се постараем да дадем пълноценен живот за майката и детето. Тези опити обаче не постигнаха успех“, каза още той.По думите му Малина в момента е в приемно семейство и е много щастлива."Тук ми се скъса сърцето, признавам си. Ние имаме една предварителна представа за това кое е най-добро и това да си със семейството си винаги е най-добро, каквото и да се случва и каквито и да са родителите. Когато трябваше да кажа финалните думи, не можех да ги кажа. Най-вероятно защото усещах, че моята истинска представа за това какво е важно за детето и колко е важно то да има родители, точно в този момент по някакъв начин ще се промени. Защото доброто, което е за детето в този случай, може би е нещо друго, което моят мозък още не е готов да асимилира“, разказа Мария Силвестър."Много ми се ще да мисля, че Малина е щастлива в момента. Няма как да съм 100% сигурна, защото когато едно дете е откъснато от родителя си, то ще намери щастието може би по някакъв различен начин, но там остава една дупка. Тук не можем да се намесим. Тя би могла да използва тази много голяма травма в живота си един ден по един добър начин“, смята водещата на "Бригада нов дом“."Виждам нещо много специално в това дете и може би затова подходих много емоционално. Знам, че тя е родена под специална звезда и неслучайно му се случват тези неща. Тя има силата да преодолее каквото и да ѝ се е случило. А то е много тежко“, казва Мария Силвестър.