|Малкият Никола се нуждае от спешна операция в САЩ, за да избегне инвалидизация
Опит за нормален живот
Никола е дете с необикновена сила на духа. През 2019 г. той претърпя първата си операция в Paley Institute в САЩ, която успя да коригира вродения му дефицит на бедрената кост. За известно време животът му беше изпълнен с безгрижни игри и танци, а двете му крачета бяха с еднаква дължина.
Въпреки първоначалния успех, контролен преглед през май 2025 г. показа, че разликата отново се появява и вече е 4,5 см. За да се предотврати трайно увреждане на ставата, е насрочена нова операция за 10 декември 2025 г.
Защо чужда помощ е единственият път
Според лекуващия лекар, световноизвестният д-р Пейли, вътрешен фиксатор PRECICE NAIL е единственият щадящ и ефективен метод за случая на Никола. Тази технология е същата, която донесе успех и при първата му операция.
За съжаление, НЗОК отново отказва да финансира процедурата в САЩ, предлагайки алтернатива, която е напълно различна и рискова. Предлаганата от тях процедура с външен фиксатор на Елизаров е по-болезнена, носи по-голям риск от инфекции и не е предпочитана от специалистите в областта. За семейството е недопустимо да рискува здравето на детето си, когато има доказан и успешен метод.
Призив за надежда
Историята на Никола не е просто медицински случай – тя е история за едно дете, което иска да тича и да живее без болка. Той мечтае да играе футбол и да танцува народни танци, но неговото бъдеще зависи от бързата реакция на обществото.
"Молим ви, помогнете на Никола да не загуби детството си. Той е толкова пълноценен и енергичен, но това може да се промени завинаги, ако не съберем средствата навреме", апелират отчаяните родители.
Всяко дарение, независимо от размера, е крачка към постигането на мечтата на Никола.
Можете да помогнете, като направите дарение ТУК.
Изтоник: https://podkrepi.com/
