Малко над 40% от потребената у нас енергия е от възобновяеми източници
Вятърната енергия (38,0% от общото количество) и водната енергия (26,4%) са представлявали почти две трети от общото производство на електроенергия от възобновяеми източници. Следва слънчевата енергия с 23,4%, докато твърдите биогорива и другите възобновяеми източници са представлявали съответно 5,8% и 6,4%. Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник: през 2008 г. тя е представлявала само 1%, показвайки стабилно увеличение от едва 7,4 тераватчаса (TWh) през 2008 г. до 304 TWh през 2024 г.
Данните показват, че над 75% от консумираната електроенергия през 2024 г. е произведена от възобновяеми източници в Австрия (90,1%, предимно водноелектрическа енергия), Швеция (88,1%, предимно водноелектрическа и вятърна енергия) и Дания (79,7%, предимно вятърна енергия). Дял над 50% е регистриран и в Португалия (65,8%), Испания (59,7%), Хърватия (58,0%), Латвия (55,5%), Финландия (54,3%), Германия (54,1%), Гърция (51,2%) и Нидерландия (50,5%).
В България консумераната енергия от възобновяеми източници е малко над 40% от общата, което е под средното за Европа.
В другия край на скалата делът на електроенергията от възобновяеми източници е по-малък от 25% в Малта (10,7%), Чехия (17,9%), Люксембург (20,5%), Унгария и Кипър (и двете по 24,1%) и Словакия (24,9%).
