"Малък гигант" се роди у нас, тежи 5790 грама е дълъг 56 см
Този път екипът на Родилна клиника на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом" беше изправен пред истински "малък гигант“ – бебе с тегло 5790 грама и дължина 56 см. Това не е просто статистика, а история, изпълнена с усилия, с огромна радост и удовлетворение!
Цезаровото сечение беше извършено от д-р Боян Терзийски в екип с д-р Елена Пирнарева от Родилна клиника на “Майчин дом". С анестезиологичната подкрепа на анестезиолога д-р Даниела Вълчева и фината акушерска грижа на акушерка Красимира Александрова.
Всяка бременност и всяко бебе са различни. Независимо дали новороденото тежи 6 или 2 кг, екипите са подготвени да осигурят високоспециализирана и индивидуална грижа както за бебето, така и за семейството.
Благодарение на изключителния опит и експертиза, отличен синхрон на целия екип, раждането премина успешно – още едно доказателство, че зад всяко чудо на живота стоят отдаденост и професионализъм.
