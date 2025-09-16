Манията по здравословното хранене може да ви навлече болест

© Анорексията е добре познат термин, но през последните години навлезе нов, който е свързан с храненето и, по-конкретно, с "манията“ по здравословно хранене. Оказва се, че изпадането в крайности, дори свързани със здравословно хранене, могат да доведат до нов вид патология, която се обозначава с орторексия.



Това хранително разстройство е свързано с обсесия по здравословна диета, вид невроза, която е обвързана и с психичното здраве. Често орторексията е определяна като тъмната страна на здравословното хранене. Пример: пристъпва се към ограничена на мазнини диета като от даден момент започват да се изключват дори източниците на ненаситени мазнини, които носят редица ползи за организма. Не бива да се забравя, че от приема на мазнини зависи синтезът на стероидни хормони, част от които са половите и кортизола, т.е. за организма не е здравословно пълното изключване на мазнини.



Дневната доза ненаситени мастни киселини осигурява и оптимални нива на т. нар. добър холестрол или HDL. Освен това полезните мастни киселини, като омега-3 имат отношение и към намаляване на възпалението в организма и в този смисъл избягването на парчето сьомга или порцията скумрия защото съдържат мазнини не е от полза за здравето. Убеждението за здравословно и не до там здравословно при орторексията може да доведе човек до ограничаване на групи макронутриенти за организма, които са ключови за редица функции.



Друг пример може да се изведе от придържането към безглутеново хранене, когато няма данни за глутенова ентеропатия, а се говори само за лека форма на непоносимост, пише Puls.bg. В тези случаи изключването на редица храни може да доведе до дефицит на ключови витамини в дългосрочен план, особено при липса на допълнителна суплементация с добавки. Предимно в случая се касае за дефицит на витамини от група В, в следствие на което могат да бъдат нарушени редица метаболитни функции в организма.



Физическата симптоматика при орторексия може да се изразява в различна клинична проява - загуба на тегло, умора, продължително възстановяване след преболедуване, често усещане за студ, както и липса на концентрация.



Медицината на дълголетието, която е свързана с биологията на остаряването, не е сродна на орторексията. Нейна цел е ДНК промяна на база епигенетично повлияване. Това е обвързано с отключването на определени генетични механизми, на база начина на живот – оптимална физическа активност, но не прекалена; оптимален хранителен режим, достатъчно сън. По отношение на храненето оптималността се определя от генетични тестове, с които се формулира с какво организма трудно се справя при преработка и от кои храни има най-добра ефективност. Допълнително, отделните тъкани и органи стареят различно, а това от своя страна е обвързано с начина, по който ги експлоатираме или връзката с метаболизма. Генетичните тестове стават все по-достъпни, а нутригенетиката се развива с бързи темпове. Чрез промените, които внасяме, на база на индивидуалната генетична информация, се позволяват и оптимални механизми за пренаписване за биологичната възраст чрез промяна на биохимията.



Храната вече не се разглежда само като макронутриенти и микронутриенти. Навлизат терминологии като биологични активни молекули – мощен действат механизъм, кофактори за всички реакции и мощни регулатори за нашите гени – говори се за промяна на биохимията, а не за мутации. С това е обвързана и епигенетиката – надгенно ниво.



В най-общ план, един и същ суплемент не работи за всеки по един и същи начин, защото всичко е свързано с индивидуална поносимост и нужди. Подобен е примерът при диета по време на обострен гастрит. Новите препоръки са за елиминицаионна диета, според това кое влияе добре и кое зле, а не само спазване на общи норми, които далеч не са сходни за всички. Защото при някои кафето може да води до прояви като парене и киселини, докато при други те се предизвикват само от люта и пържена храна.