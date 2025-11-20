Манол Генов: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейност и слаб контрол
"Апокалипсисът, който се случи в Елените, е следствие на няколко комплексни причини – силни дъждове, неоразмерена инфраструктура и антропогенен фактор, тоест човешката дейност, която е нарушила природната среда", каза пред БНТ министър Генов.
По думите му проверките на басейновите дирекции разкриват липси в кадастралните карти на водните обекти. "Някои водни басейни и реки, които от години са пресъхнали, не са отразени. Ще намерим ресурси от оперативната програма, за да нанесем тези бели петна", посочи Генов.
Министърът уточни, че голяма част от проблемите се дължат на неправомерни строителни разрешения, издавани от общините без надлежно съгласуване с РИОСВ и басейновите дирекции. "Когато допускаме компромиси с природата в урбанизираните територии, виждаме трагичните последствия", добави той.
Според Генов най-критични са урбанизираните зони като Свети Влас, Елените, Царево и Варна, където нарушенията са установени в около 27% от проверените участъци. Министърът увери, че проверки се извършват навсякъде, включително и по реките в София. "Стремежът към печалба не трябва да рискува здравето и живота на хората. Това е недопустимо", заяви Генов и добави, че при необходимост ще бъдат премахнати незаконни сгради по Черноморието.
Министърът подчерта, че всички данни от проверките са публични и достъпни на сайта на министерството.
