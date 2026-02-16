Манол Генов.
"Ако са помагали на някого, добре е той да каже и въпросите не са за нас", каза още той.
"Проверките за "Петрохан" отдавна са приключили. Ние нашите данни сме ги изнесли. Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая "Петрохан“ е категорична. Нищо не сме крили по случая. Допълнителна информация по случая няма откъде да дойде", категоричен е Генов.
На въпрос: Как членове на неправителствената организация са влезли въоръжени в екоминистерството?
Манол Генов обясни, че те са минали през портала "влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“.
Министърът в оставка отбеляза, че не е търсил Борислав Сандов.
"Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството", добави той.
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
©
Още по темата
/
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
20:39
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
19:53
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
17:08
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:15
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си за лагера на Ивайло Калушев срещу 100 000 лв.
08:30
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Още от категорията
/
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена
15.02
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.