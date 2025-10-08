Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина 
Автор: Лора Димитрова 16:27Коментари (0)158
©
Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима души. И днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта там, където и е мястото, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов, предаде репортер на "Фокус".

Той потвърди, че с негова заповед е изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, от Басейнова дирекция "Черноморска", РИОСВ - Бургас, за да извършат проверка на терените относно същността щетите, и да се установи доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържали, и какви са те. 

"Обща отговорност на нас като държавници, като изпълнителна власт, е да изясним кога, защо и в чии правомощия на институции и служебния лица застрояването, което е провокирало опустошителната стихия, е станало", каза Генов.

"Работим в синхрон с Министерството  и регионалното развитие, за да видим къде и каква налична документация има, на хартия и в електронен вариант", съобщи той.

"Басейнова дирекция "Черноморска" не е търсила за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в "Елените". Няма документални следи, само извършени проверки, но по сигнал. И резултатите от тях по най-бързия ред са докладвани както на РНСК - Бургас през годините, така и на прокуратурата", допълни още Манол Генов.

Относно проверката на РИОСВ - Бургас Генов каза, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани през години процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологично разнообразие. 

"Длъжни сме да изясним прецизно хода на това цялото застрояване, което стана причина за трагедията на 3 октомври в "Елените". Чухме позиции на институции, които се заричат, че не носят отговорност. Но ние сме длъжни да проверим цялата тази документация и затова сме предприели действия, които да извадят цялата истина докрай", каза министърът.

"В РИОСВ - Бургас са процедирани 13 инвестиционни подложения, които са извън коритото на реката. Няма установени съгласувани такива, касаещи покриване на речното корито на реката за строителство на сгради в него. Седем инвестиционни намерения преди 2011 г. от директора на РИОСВ са без становища на директора на Черноморска дирекция, защото не е имало нормативно изискване", съобщи той.

"Навсякъде, където има данни за пропуски нищо няма да бъде спестено и бъдете сигурни в това", увери Генов.



Още по темата: общо новини по темата: 103
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност,...
16:09 / 08.10.2025
Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от ...
15:44 / 08.10.2025
Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
15:54 / 08.10.2025
АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!
15:45 / 08.10.2025
Две жилища пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души...
16:13 / 08.10.2025
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на ...
14:22 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: