Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
Автор: Илиана Пенова 14:27
Да, класирането на младият отбор на България на финал на Световното по волейбол – за първи път от 55 години насам! – е огромен успех за страната ни.

Но има и един още по-огромен – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него. Това написа Манол Пейков в личния си Фейсбук профил по повод класирането на финал на мъжкия национален отбор на България по волейбол.

 

Ето какво още пише той: 

Скромни, въпреки огромното си самочувствие.

Интелигентни.

Сплотени.

Добронамерени и безкрайно етични към съперника.

С бърз ум и дар слово.

Бъдещето вече е тук. Новото поколение идва.

То вече мисли и се държи по европейски – и никакви късобуквени клетви, плюнки и тръшкания няма да го спрат.

Честит финал! И честит Ренесанс на българския дух, приятели!



