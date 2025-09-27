ЗАРЕЖДАНЕ...
|Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
Но има и един още по-огромен – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него. Това написа Манол Пейков в личния си Фейсбук профил по повод класирането на финал на мъжкия национален отбор на България по волейбол.
Ето какво още пише той:
Скромни, въпреки огромното си самочувствие.
Интелигентни.
Сплотени.
Добронамерени и безкрайно етични към съперника.
С бърз ум и дар слово.
Бъдещето вече е тук. Новото поколение идва.
То вече мисли и се държи по европейски – и никакви късобуквени клетви, плюнки и тръшкания няма да го спрат.
Честит финал! И честит Ренесанс на българския дух, приятели!
