ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Манол Пейков: Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на властта
Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на властта, посочи още той и уточни, че затова от ГЕРБ и ДПС внасят предложение агенцията да бъде закрита. "Единствената работеща стратегия на управляващите е да закрият агенцията, за да може да скрият всичко, което се случва там. Ние настояваме ДАИ да бъде разследвана, прокуратурата да се самосезира и незабавно да започне дълбочинно, дълбинно разследване на случващото се в държавната агенция,“ каза той и добави, че дори да бъде закрита ДАИ и функциите й бъдат пренасочени към МВР, корупцията няма как да се спре при такава безнаказаност, и просто това ще се възпроизведе и ще се повтори.
"Така че няма никаква причина тази агенция да бъде закривана. Тя трябва да бъде разследвана и трябва да бъде прочистена отвътре“, категоричен е Пейков.
Според него пътят към демокрацията не е изгубен, но трябва да се отстоява ежедневно.
"Всичко тръгва от обучението в училище, тръгва от образованието и от културата. Културата е тази, която ни дава възможност да се отговорим на въпроса: кой съм аз и какво е мястото ми както във вселената, така и в онази общност, която населявам, и какви са личните ми отговорности и права. Така че битката е дългосрочна, бягането е дълго – то е маратон, не е спринт“.
Отговорността е тази, която най-много липсва и то от хората, които са на най-високите етажи на властта. "Неслучайно е измислено разделението на властите, защото именно то предизвиква хората на различни етажи във властта да бъдат отговорни. Имаш отделени законодателна, изпълнителна и съдебна власт, и четвъртата власт – медиите, и всеки би трябвало да контролира другия. Проблемът е, че в България съдебната власт е превзета“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакин...
19:30 / 06.10.2025
Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в Елен...
19:30 / 06.10.2025
Борисов отговори за публикация на WSJ
19:29 / 06.10.2025
АМ "Тракия" при Ихтиман е блокирана
19:28 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млад...
17:09 / 06.10.2025
Изкуственият интелект ще удвои брутния вътрешен продукт на света
16:26 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета