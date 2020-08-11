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|Ìàðåøêè: Ãîòîâ ñúì íà ãðàæäàíñêî íåïîä÷èíåíèå, àêî áëîêàäèòå îñòàíàò
"95% îò áúëãàðèòå íå ïîäêðåïÿò áëîêèðàíåòî íà óëèöèòå, çàùîòî òàêà íå ïðå÷àò íà âëàñòòà, à íà îáèêíîâåíèòå õîðà", êàçà Ìàðåøêè.
"Ùå èç÷àêàìå îùå 1-2 ñåäìèöè è íèå ïðèìåðíî ùå áëîêèðàìå íÿêîÿ ìåäèÿ ñúñ ñúùèòå èñêàíèÿ – îñòàâêà íà âñè÷êè, êîèòî ñå ñåòèòå. Ïî ñúùàòà ëîãèêà ïî êîÿòî íÿêîè õîðà ñòîÿò íà "Îðëîâ ìîñò". Ìîæå äà áëîêèðàìå ïðèìåðíî è öåíòðàëàòà íà Õðèñòî Èâàíîâ ñ èñêàíå çà îñòàâêà íà ïðåçèäåíòà èëè íà ïðàâèòåëñòâîòî. Ðàçáèðàòå ëè êîëêî å àáñóðäíà ñèòóàöèÿòà?!", êîìåíòèðà îùå òîé.
Åäíî îò èñêàíèÿòà íà ïðîòåñòèðàùèòå ñà ïðåäñðî÷íè èçáîðè. Íà ôîíà íà ïðåäâàðèòåëíèòå ïðîãíîçèòå Ìàðåøêè çàãîâîðè çà òàðèôè íà ñîöèîëîãè÷åñêèòå àãåíöèè.
"Ìîãà äà ñè âäèãíà ïðîöåíòà â ñîöèîëîãè÷åñêèòå ïðîó÷âàíèÿ. Ìíîãî äîáðå ñå çíàå êîëêî å òàðèôàòà. Òîâà å ïóáëè÷íà òàéíà. Àç èìàì äîñòàòú÷íî ïàðè è ìîãà äà ñè ãî ïîçâîëÿ. Ìíîãî ñîöèîëîãè÷åñêè àãåíöèè ñà èäâàëè â îôèñà ìè ñ îôåðòè. ×óâàë ñúì îôåðòè è îò 40 000 ëâ. íà èçñëåäâàíå, ñòèãàëè ñìå è äî 10 000 ëâ.", îáÿâè Ìàðåøêè.
Òîé îáÿñíè, ÷å ñïîðåä ïðåäâàðèòåëíè äàííè îò èçñëåäâàíèÿ äîâåðèåòî êúì ïàðòèÿòà ìó å ñ åäíè ïðîöåíòè, à ñëåä îòêàç îò íåãîâà ñòðàíà äà ñè ïëàòè, öèôðèòå â îôèöèàëíèòå äàííè áèâàò çàíèæåíè. Ìàðåøêè îáà÷å âèíàãè îòêàçâàë, òúé êàòî íÿìà àìáèöèè çà âëàñòòà è å ãîòîâ âåäíàãà äà ïîäàäå îñòàâêà, çà äà ãëåäà äåöàòà è âíóöèòå ñè, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 55
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/10 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (8)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 29 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 17 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Åòî êàê ùå ñå ïðîöåäèðà â ñåìåéñòâàòà ñ COVID-19 ïðåç íîâàòà ó÷åá...
21:18 / 11.08.2020
Ïîòóøåí áå ïîæàðúò íà áúëãàðî-òóðñêàòà ãðàíèöà
20:30 / 11.08.2020
Êëèåíò íà ìàãàçèí ïëàòè ïúðâî çà ðàçâàëåíà êîíñåðâà è âòîðè ïúò ç...
18:22 / 11.08.2020
Øîôüîð, ïðè÷èíèë ñìúðòòà íà ìàéêà ñè è 19-ãîäèøåí ìëàäåæ â êàòàñò...
17:31 / 11.08.2020
Íàø èçäàòåë ïèøå äî "Ãàðäèúí": Òâúðäå áåçèíòåðåñíà ëè å Áúëãàðèÿ ...
17:02 / 11.08.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Êúì êðàÿ íà ãîäèíàòà ùå èìà è ñåçîíåí ãðèï, íåùàòà ì...
15:38 / 11.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Êúðâàâî óáèéñòâî ïîòðåñå Áóðãàñ! Çàêëàõà ìúæ ñëåä ñòàáèëåí çàïîé!
12:08 / 10.08.2020
Òîçè ìëàä ìúæ ñïàñè öÿëî ñåìåéñòâî îò óäàâÿíå
11:25 / 11.08.2020
Âåëîñèïåäèñò ïîïàäíà â áîëíèöà ñëåä èíöèäåíò â Ñðåäåö
09:15 / 10.08.2020
Àäñêî çàäðúñòâàíå íà èçõîäà íà Áóðãàñ èçíåðâè øîôüîðèòå
16:19 / 09.08.2020
Áîðèñîâ: Âñåêè èñêà îñòàâêàòà íà íÿêîãî, àç èñêàì òàçè íà Ðàäåâ
12:50 / 10.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà