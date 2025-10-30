Мариан Бачев отговори на твърденията на районния кмет на "Изгрев“ Делян Георгиев, че основаната от него театрална школа обитава незаконно читалището в квартал "Изток“.
"Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище. Те си има техни решения - как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг след това ще дам подробна информация“, заяви Бачев.
Той беше категоричен, че нищо не го притеснява.
"Договорът е от 2015 година и е подписан от мен, като председател на настоятелството с проф. Асенова. Предложен ми е договор, аз съм го разписал имало е анекс и аз съм го разписал“, допълни той.
Въпреки че обеща след събитието в културното ведомство отново да застане пред камерите, Бачев не отговори на повече журналистически въпроси.
Ефира на bTV Делян Георгиев каза още, че театралната школа се е помещавала в читалището срещу символичен наем. По думите му той е получил обаждане от адвоката на министъра с настояване да се извини за действията си.
"Няма да се извинявам, че си върша работата. Защо трябва да се извинявам на г-н министъра? Нито съм го обидил, нито съм го засегнал. Не знам защо, който и да е министър, трябва да се чувства обиден и огорчен от започваща проверка. Разговорът с адвоката беше в тази посока – да съм се бил извинил публично в срок от три дни“, допълни районният кмет.
