Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
Автор: Елиза Дечева 14:21Коментари (0)134
© ГДБОП
виж галерията
Митничари задържаха близо 740 кг марихуана за около 12 млн. лева на ГКПП "Капитан Андреево". 

От съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – ​​Хасково, Агенция "Митници“, ГДБОП и ГД "Гранична полиция“, стана ясно, че има един задържан турски гражданин, арестуван при опит за напускане на страната в посока Република Турция с контрабандната стока. 

Марихуаната е била опакована в 656 пакета и добавена в 20 кашона, които са били укрити в управлявания от турския гражданин товарен автомобил с прикачен влекач и полуремарке.

Високорисковото наркотично вещество е открито при съвместна операция на 11 и 12 септември 2025 г. от няколко служби, работещи на границата на страната. Според  документите, мъжът е превозвал производствена машина, натоварена в Германия.

49-годишният гражданин е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура – ​​Хасково.



Още по темата: общо новини по темата: 135
12.09.2025 »
10.09.2025 »
02.09.2025 »
01.09.2025 »
25.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Масово се подават жалби, свързани с упражняване на правото на тру...
14:00 / 15.09.2025
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев изп...
13:03 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на наш град
12:43 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:25 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно ...
12:11 / 15.09.2025
Брутална катастрофа! Колата е на части!
12:10 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: