Марио Бакалов остана разочарован от поръчка на цветя, но истината е малко по-различна
Автор: Георги Кирилов 22:53Коментари (0)68
Вчера реших да зарадвам тъщата в Пловдив за рождения ѝ ден с един хубав букет.

Онлайн поръчка – красив букет, снимката вдясно (очакване) беше в сайта.

Снимката вляво (реалност) е това, което пристигна, това сподели професионалият пилот Марио Бакалов във Facebook, видя Plovdiv24.bg.

Тъщата ме погледна така, сякаш аз лично съм го брал от трите храста пред къщата.

Не ми е дори до броя на розите, но състоянието им беше наистина разочароващо.

Дано фирмата изпрати корекция на букета. Но едва ли.

Споделям го като забавна случка и малко поука за всички нас, когато поръчваме онлайн.

Моят личен съвет: e-cvete.com.bg няма да влезе в списъка ми с препоръки, написа още извесният ни пилот.

Всъщност истината е малко по-различна. Бърза проверка на Plovdiv24.bg  в сайта на цветарския онлайн магазин показва, че ясно е написано, че цената е за 5 броя, а снимката е с 31 и имате опция да изберете брой рози. И въпреки всичко рекламата е леко подвеждаща и човек, който разполага с ограничено време лесно може да се оббърка.








