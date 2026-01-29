Сподели close
Отговорих "Да". Това заяви заместник-омбудсманът Мария Филипова след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

С тези думи Филипова заяви готовността си да поеме поста служебен министър-председател.

Очаквайте подробности! 