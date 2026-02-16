Румен Радев напусна президентството и обяви, че ще участва в изборите.
Национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и Маркет ЛИНКС е проведено сред 1019 лица над 18 г. в страната в периода 07 - 13 февруари 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
Kакво показват данните:
Между 4 и 6 политически формации се очаква да присъстват в следващия парламент. Ако изборите са сега, в новото Народно събрание влизат формацията, с която ще отиде на изборите Румен Радев, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало и "Възраждане“. Левицата не се доближава до 4-процентната бариера. Това сочат данни на социологическото проучване на Маркет Линкс, изнесени от социолога Добромир Живков.
Доверието в институциите остава критично ниско, като правителството и Народното събрание се доближават до най-неблагоприятните си стойности за последните години. Румен Радев е единствената политическа фигура с положителен нетен рейтинг, като доверието към него нараства след напускането на президентския пост.
Кабинетът в оставка с премиер Росен Желязков приключва с около два пъти по-ниско ниво на обществено доверие в сравнение с първия месец на своя мандат. То е второто по доверие в началото си правителство. Това на Кирил Петков от декември 2021 е стартирало със 36% доверие, а третото е воденото от Николай Денков, което беше подкрепяно от 22% от пълнолетните българи, коментира Живков.
Напрежението в обществото тлее. Още от 2020 г., но сега е с много по-голяма сила. С ареста на кмета на Варна, се влоши още повече напрежението.
51-вото Народно събрание се приближава до негативния рекорд на предходния парламент, който приключи своята дейност през ноември 2024 г. с декларирано доверие от едва 6% от гражданите, коментира социологът.
Доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината. Той се ползва с 51% доверие, Костадин Костадинов - с 16%, Бойко Борисов - с 15%, Радостин Василев - с 14%.
Повишава се мажоритарният потенциал на Румен Радев, твърди Добромир Живков.
При Асен Василев разликата е драстична - доверието е 12%, а недоверието - 77%м при Делян Пеевски доверието към него е 8%, а недоверието - 86%.
Разликите в нивата на подкрепа на партийните лидери и водените от тях формации, показва склонности да се доверява повече персонално на водещата партийна фигура, отколкото на самата организация. Електоралната подкрепа за съществуващите партии намалява, особено за формациите около 4-процентната бариера, които са найуязвими към новия политически проект.
При избори сега коалицията около Румен Радев печели изборите с 25.6% от заявилите, че ще гласуват на предсрочния вот. На второ място се нареждат ГЕРБ-СДС с 15.4%, а на трето място "Продължаваме промяната - Демократична България" с 12.5%, сочат данните. Следват "ДПС - Ново начало" с 10.5% и "Възраждане" с 4.5%.
26% е декларираният вот, ако изборите бяха днес.
Подкрепата за членството в ЕС и НАТО остава доминираща, но се наблюдава осезаем ръст на нагласите за напускане, особено по отношение на ЕС. Консолидацията на евроскептични и прокремълски настроени сегменти около Радев поставя въпроси за бъдещата 4 външнополитическа ориентация на страната, коментира социологът.
