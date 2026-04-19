Спряно е машинното гласуване със 75 машини в страната. В Бургас и Плевен са пет, в 25-и РИК в София - шест, в Хасково - шест, Ямбол - пет, останалите са по една две или три. Както Burgas24.bg съобщи машинния вот бе преустановен още в първите часове на изборния ден.

Извън страната има данни за някакъв проблем с три машини, като той е отстранен и гласуването продължава. %. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева на редовния брифинг на комисията.

Към 16:00 часа избирателната активност е 34,63"Най-високата избирателна активност е 23 МИР в София - с над 43% избирателна активност, а най-ниски в Кърджали - малко над 20% процента. Има възможност избирателният ден да продължи и след 21 часа", каза Матева. На изборите на 27 октомври избирателната активност към същия час е била 26,25%.

Гласуването е приключило в Нова Зеландия, в Южна Корея, в Сингапур, в Токио и в шест секции в Австралия, предадени са протоколите на ЦИК.

Председателят на ЦИК заяви, че към момента са постъпили 182 броя жалби и сигнали, доста повече от предходни избори за НС.