Масови измами в платформи за търговия, "Вайбър" съобщения прикриват фалшиви куриери от "Еконт" и "Спиди"
Автор: Екип Burgas24.bg 13:12Коментари (0)233
©
Потребители на онлайн платформи за обяви като OLX, Bazar и ALO все по-често се сблъскват с измамни схеми, които се опитват да злоупотребят с доверието им. В рамките на минути след публикуване на обява телефоните на хората буквално се заливат със съобщения през приложения като Viber. На пръв поглед всичко изглежда напълно реално – профили с български номера, имена на кирилица и автентични снимки. Отговорите често идват с леко забавяне, създавайки впечатление, че отсреща стои истински човек.

Схемата е проста, но ефективна. Измамниците предлагат на продавача да изготви "онлайн поръчка чрез куриер“ с предварително плащане или да последва линк, който изглежда легитимен. Всъщност тези линкове водят към фалшиви сайтове, които приличат на страници на известни куриерски компании, но нямат нищо общо с тях. Легитимните куриери в България, като Еконт и Спиди, не предлагат подобна услуга и не изискват плащане предварително. Най-близкото, което съществува, е куриер, който да вземе пакет от адрес, без предварителни плащания.

Едно от най-забележителните неща при тези измами е, че измамниците влагат значителни усилия да направят съобщенията да изглеждат естествени. Те използват изкуствен интелект, за да симулират човешко поведение, включително забавяне при отговор и внимателно написани съобщения на български.

Понякога обаче някой от контактите е с чуждестранен номер и неграмотно написано съобщение, което е и единственият признак, че нещо не е наред.

Хората трябва да бъдат изключително внимателни и да проверяват всякакви линкове, преди да ги отворят, защото ако домейнът не съответства на официалния сайт на компанията, това е сигурен знак за измама. Колкото повече хора са информирани за тези практики, толкова по-малка е вероятността да станат жертви. Осъзнаването на схемите и внимателната проверка на информацията са единственият начин да се предпазим от подобни измами, които стават все по-сложни и организирани.








