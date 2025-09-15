Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Масово се подават жалби, свързани с упражняване на правото на труд
Автор: Цоня Събчева 14:00Коментари (1)137
©
Над 330 са образуваните производства за защита от дискриминация от началото на годината. Водещ процент са жалбите и сигналите, свързани с упражняване правото на труд. Това каза председателят на Комисията за защита от дискриминацията Елка Божова в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.

Комисията за защита от дискриминация защитава правата на гражданите вече 20 години. "Смятам, че и занапред имаме какво да дадем на гражданите. Желаем Комисията да се развива с по-бързи темпове, да я надградим и да й създадем образ на стожер на справедливостта“, заяви председателят й.

От два месеца жалби и сигнали могат да бъдат подавани електронно през сайта на Комисията за защита от дискриминация. По този начин достъпът на гражданите е улеснен значително, добави Елка Божова.

По думите й повече жалби и сигнали постъпват от жени. Жалбите за сексуален тормоз на работното място, постъпили в Комисията, не са много и са подавани както от жени, така и от мъже, допълни тя. Не са малко жалбите, свързани с използване на слово на омраза.

"В годините назад е имало включително по отношение на представители на най-високата трибуна сред нашето общество – Народното събрание. Когато народни представители си позволяват да използват слово на омраза в парламентарната зала, тогава светва онази червена лампа, която може да ни обезпокои – дали това слово на омраза преминава границата на нормалното политическо говорене“, коментира Божова.

За да се образува производство пред КЗД, трябва да има административен документ – жалба, сигнал или доклад за самосезиране. Жалбата се разглежда за редовност и допустимост и се образува производство с разпореждане.

"След образуване, с разпореждане на председателя на Комисията се събират писмени доказателства, а в открито заседание, което е втората фаза на производството, има възможност и за гласни доказателства. След като приключи фазата на открито заседание, съставът се оттегля и взема решение в законоустановения срок. Решенията са административни актове. Когато има задължително предписание, страната, която търпи санкцията, следва да изпълни зададеното в състава и отразеното в решението, дори когато решението се обжалва. Ако недоволната страна има желание, може да обжалва пред Административен, а след това и пред Върховен административен съд“, обясни Божова.

Производството пред Комисията за защита от дискриминация е напълно безплатно за гражданите. "Освен това осребряваме пътните разходи на страните в дадено производство – било то свидетели, било ответна страна или на жалбоподатели“, допълни гостът.

В момента Комисията за защита от дискриминация провежда информационна кампания за информиране на гражданите относно Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за правата на хората с увреждания. До момента такива кампании са проведени във Враца, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, а интересът на гражданите е бил голям, сподели Божова. "Гражданите поставиха въпроса за немалко редки заболявания, които не са включени в реимбурсираните списъци на НЗОК“, допълни тя.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Слово на омраза е разрешено само ако се прави за омраза към руснаците.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
14:21 / 15.09.2025
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев изп...
13:03 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на наш град
12:43 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:25 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно ...
12:11 / 15.09.2025
Брутална катастрофа! Колата е на части!
12:10 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: