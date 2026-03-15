Трайчо Трайков още в понеделник да си оттегли предложената нова-стара формула за сградна инсталация.
Българският съд няколко пъти отмени незаконната формула за сградна инсталация." Това написа председателят на гражданската платформа "Изправи се.БГ" и омбудсман в 43-ото Народно събрание (НС) Мая Манолова в социалните мрежи.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Съдът на Европейския съюз също се произнесе, че тя е непрозрачна, неразбираема и неотразяваща обективно количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сградите етажна собственост.
Защото не е нормално да нямаш радиатори, но да плащаш стотици левове в изравнителни сметки, за да пълниш джобовете на Топлофикация и на топлинните счетоводители.
"Новата" формула, която министърът предлага, е практически същата като старата. Макар и разказана по-подробно, не поправя нито един от недостатъците, посочени в решението на Съда на ЕС, нито решава проблемите на потребителите. Въпрос на време е и тази формула да бъде отменена от съда. Вече подготвяме жалби. Защото гаврата с хората и неизпълнението на съдебни решения трябва да бъдат наказани.
След като месеци наред незаконно се смятаха прогнозни сметки за парно заради правния вакуум след отмяната на незаконната формула, очаквахме, че Министерството на енергетиката ще предложи справедлива формула, която обективно да отразява потребената топлинна енергия от сградна инсталация и която да отреже възможността на топлинните счетоводители да нагаждат сметките по собствено усмотрение.
Вместо това Министерството на енергетиката за пореден път е решило да ощети гражданите и да обслужи топлинните счетоводители, преписвайки старата, отменена от съда формула за сградна инсталация.
Единствената минимална разлика в новата-стара формула е минималното намаляване в коефициента за сгради, които притежават паспорти за енергийна ефективност (много малко на брой) – от 0,15 на 0,10.
Най-проблемният елемент във формулата обаче остава – общата инсталирана мощност, в която се включва и мощността на радиаторите, които не са работили през отчетния период. Така хората ще плащат и за изключените радиатори, все едно са работили на макс.
Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли предлаганата наредба и незабавно да се заеме с изготвянето на нова, справедлива формула, която да не ощетява гражданите за сметка на топлинните счетоводители и на топлофикациите.
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
