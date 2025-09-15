ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мечка се разхожда по улиците на наш град
Животното е забелязано на ул. "Стара планина". Гражданин е подал сигнал до полицията около 22:00 часа снощи.
С помощта на полицейски патрул мечката е изведена извън пределите на града.
