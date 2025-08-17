ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мечките в Троян продължават да се показват
Стефан Вълев забелязва мечката.
"Вчера, връщайки се от разходка в парка, на едни от стълбите виждам една муцуна, първо мислех, че е куче, но после виждам един звяр, изправил се на задните си крака и ме гледа, бяхме на 5 метра един от друг. Нямах телефон, направо се вцепених“, разказва той.
"Тръгнах да се отдалечавам, тя си падна обратно на краката и си тръгна. Вчера видях за пръв път мечка тук“, посочи още Вълев пред bTV.
"Има притеснения сред хората. Предприехме мерки – широка информационна кампания, да обясни на гражданите какво трябва да направят, за да защитят себе си при среща с животното. Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част и слизат да търсят храна“, посочи Донка Михайлова, кмет на Троян.
По думите й вече има унищожени кошери.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:53 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
Празник е! Отложете важните решения и сделките за друг ден
08:54 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш ...
18:58 / 16.08.2025
Виктор, причинил смъртоносната катастрофа, се отърва със счупени ...
17:32 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета