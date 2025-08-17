Новини
Мечките в Троян продължават да се показват
Автор: Екип Burgas24.bg 10:14Коментари (0)79
©
Мечка е била забелязана в парк, намиращ се в близост до градската зона на Троян. Докато се разхождал сутринта, жител на града е видял животното и е подал сигнал в общината.

Стефан Вълев забелязва мечката.

"Вчера, връщайки се от разходка в парка, на едни от стълбите виждам една муцуна, първо мислех, че е куче, но после виждам един звяр, изправил се на задните си крака и ме гледа, бяхме на 5 метра един от друг. Нямах телефон, направо се вцепених“, разказва той. 

"Тръгнах да се отдалечавам, тя си падна обратно на краката и си тръгна. Вчера видях за пръв път мечка тук“, посочи още Вълев пред bTV.

"Има притеснения сред хората. Предприехме мерки – широка информационна кампания, да обясни на гражданите какво трябва да направят, за да защитят себе си при среща с животното. Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част и слизат да търсят храна“, посочи Донка Михайлова, кмет на Троян.

По думите й вече има унищожени кошери.








