Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здравни данни на децата
Автор: Велизара Ангелова 16:08
© iStock
Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече могат да работят с електронната система edu.his.bg, която съдържа информация от проведените през годината профилактични прегледи на децата. Системата е налична в продукционна среда и позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците, но само в учебното заведение, в което работят.

През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти преминаха обучения, организирани от "Информационно обслужване“ АД, за работа с електронната система, съобщиха от министерството. При необходимост е създадена организация за провеждане на допълнителни обучения през септември, като е изготвено и Ръководство за работа със системата.

Тя осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение "еЗдраве“.

Припомняме, че електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки. Данните от тях са налични в системата, а достъп до нея имат единствено медицинските специалисти в учебните заведения чрез квалифициран електронен подпис.








Статистика: