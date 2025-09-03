Медицински хеликоптер ще транспортира ранен от катастрофата в Хасковско 

© От Министерството на транспорта казаха за "Фокус", че медицински хеликоптер ще транспортира едно от пострадалите лица при тежката катастрофа край Хасково.



Припомняме, че днес на пътя Хасково-Симеоновград две коли се удариха челно. Загинаха четирима души, а трима други са тежко ранени.



Продължават огледите на мястото на инцидента. Пътят Хасково-Симеоновоград остава затворен. Обходният маршрут е по общински път през с. Поляново.