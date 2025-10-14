С медицински хеликоптер транспортираха от Смолян към София 27-годишен мъж на 27 години от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта.Това съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.Пациентът е постъпил в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите.След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до София.Най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.