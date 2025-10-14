ЗАРЕЖДАНЕ...
Медицинският хеликоптер транспортира млад мъж за животоспасяваща операция
© БГНЕС
Това съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.
Пациентът е постъпил в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите.
След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до София.
Най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.
