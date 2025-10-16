ЗАРЕЖДАНЕ...
"Медикус, Денто, Галения" беше официално открит
Форумът насърчава взаимодействието между науката и бизнеса. В 29-тото издание на изложението участват производители, дистрибутори и представители на утвърдени марки, които представят апаратура, консумативи и решения за диагностика, лечение и превенция - каза при откриването Соколов.
"Днес "Медикус, Денто, Галения" е една от най-успешните платформи, които привличат не само български, а и чуждестранни инвеститори с принос към развитието на здравния сектор в България в съответствие със съвременните европейски стандарти" - пише в поздравлението на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов до организаторите и участниците в изложението.
"Международната изложба се утвърди като ключово събитие, което представя новостите и иновациите в здравната индустрия в България. За държавата, в лицето на областна администрация Пловдив, подкрепата на иновациите и бизнеса е бил винаги последователен ангажимент. Международен панаир Пловдив е показал своите възможности като платформа за обмен на бизнес идеи и опит" - отбеляза областният управител проф. Христина Янчева.
Изложителите представят продукти и услуги пред професионална аудитория от България и съседни държави. Тридневният форум създава условия за директен диалог между производители, доставчици и специалисти в здравния сектор. Посетителите специалисти имат достъп до актуална информация за научни постижения, иновативни решения и добри практики в медицината, стоматологията и фармацията.
Традиционно изложението е отправна точка за навлизане на нови технологии в клиничната практика. Концепцията "Всичко на едно място“ обединява иновации, научни разработки и бизнес контакти. Деловата програма на 29-ото издание включва лекции, презентации и B2B срещи. Интересна тема ще развият д-р Пламен Бързашки и д-р Красимир Младенов на 17 октомври в Палата 7. Те ще представят съвременни подходи за рентгенова диагностика и планиране в имплантологията. Лекцията е насочена към практическото приложение на хирургични водачи при комплексни клинични случаи.
"Медикус, Денто, Галения" е сертифицирано от Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI), което гарантира спазване на международни стандарти в организацията и провеждането на събитието.
