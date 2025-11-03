Меле между няколко коли доведе до голямо задръстване на АМ "Тракия"
Инцидентът е станал между Пазарджик и Пловдив преди минути. Очевидци съобщават, че заради катастрофата, има огромно задръстване в района.
От МВР казаха за "Фокус", че нямат информация за пострадали хора. По кадри в мрежата се вижда обаче, че автомобилите са с доста материалните щети.
