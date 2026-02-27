Временно се ограничава движението при км 122 на АМ "Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".Причината е пътнитранспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: от п.в. "Пловдив – запад“ на АМ "Тракия" по път III-805 Бенковски – Пловдив – път II-64 Пловдив – Труд до п.в. "Пловдив – север“ на АМ "Тракия". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".Според информация на пловдивската полиция:Сериозно е затруднено движението в пловдивския участък на АМ "Тракия“, посока Бургас Причината за образувалата се голяма колона от моторни превозни средства е възникнала катастрофа в района на 122 км, за която са получени поредица сигнали в полицията.Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола, чийто водач е пострадал и се транспортира към болница. На място има служители на сектор "Пътна полиция“, които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив. Автомобилите се намират в двете ленти и затова движението изцяло е спряно.Шофьори съобщават за сериозно задръстване.