Меле затвори АМ "Тракия"! Полицията е на място, отбива движението
©
Причината е пътнитранспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: от п.в. "Пловдив – запад“ на АМ "Тракия" по път III-805 Бенковски – Пловдив – път II-64 Пловдив – Труд до п.в. "Пловдив – север“ на АМ "Тракия". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Според информация на пловдивската полиция:
Сериозно е затруднено движението в пловдивския участък на АМ "Тракия“, посока Бургас Причината за образувалата се голяма колона от моторни превозни средства е възникнала катастрофа в района на 122 км, за която са получени поредица сигнали в полицията.
Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола, чийто водач е пострадал и се транспортира към болница. На място има служители на сектор "Пътна полиция“, които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив. Автомобилите се намират в двете ленти и затова движението изцяло е спряно.
Шофьори съобщават за сериозно задръстване.
Още от категорията
/
За пореден път отложиха делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
12:29
Протест и ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на пешеходна пътека в столицата
08:58
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.