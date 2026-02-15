Месни заговезни е!
©
Денят поставя началото на подготовката за Великите пости и е последният, в който е позволено да се яде месо.
След това по време на Сирница могат да се ядат само сирене, яйца и мляко.
На Месни заговезни семейството се събира на празнична вечер.
Още от категорията
/
Цолова: Неумението на полицаите и прокурорите да говорят с емпатия към жертвите помогна за масовата психоза
13.02
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Делян Добрев напуска ръководството на ГЕРБ
21:34 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 пр...
17:57 / 14.02.2026
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:59 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:37 / 14.02.2026
Две отделни разследвания срещу Калушев са прекратени заради липса...
13:37 / 14.02.2026
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установ...
13:14 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.