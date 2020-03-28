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|Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä, ìîæå äà å çà ïîñëåäíî
Çà ïúðâè ïúò ó íàñ ëÿòíîòî ÷àñîâî âðåìå ñå âúâåæäà ïðåç 1979 ã., à çà ïúðâè ïúò â Åâðîïà òîâà ñòàâà ïðåç 1916 ã. Ñìÿíàòà íà çèìíîòî ñ ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå å çàïî÷íàëà ïðåäè 100 ãîäèíè, çà äà ñå ïåñòè åëåêòðîåíåðãèÿ è åíåðãîíîñèòåëè, íî è äà ñå èçïîëçâà ïîâå÷å ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíÿ.
Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè äåáàòúò çà ìåñòåíåòî íà ñòðåëêèòå å íà äíåâåí ðåä è â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà åâðîäåïóòàòèòå ïîäêðåïèõà ïðåäëîæåíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñìÿíàòà íà ÷àñîâîòî âðåìå äà áúäå ïðåêðàòåíà, êàòî äàäîõà âðåìå íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò äî 2021 ã..
Äî 1 àïðèë 2020 ã. ñòðàíèòå ÷ëåíêè òðÿáâà äà óâåäîìÿò Åâðîêîìèñèÿòà êîå âðåìå èçáèðàò - ëÿòíîòî èëè ñòàíäàðòíîòî, ïîïóëÿðíî êàòî çèìíî ÷àñîâî âðåìå. ÅÊ ñè çàïàçâà ïðàâîòî, àêî èìà ïðîáëåìè è äúðæàâèòå íå ñà óñïåëè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò, äèðåêòèâàòà äà áúäå îòëîæåíà èëè îòìåíåíà.
Êîìåíòàðè (7)
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ïðåäè 30 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íîâ ñìúðòåí ñëó÷àé îò êîðîíàâèðóñ ó íàñ!
08:12 / 28.03.2020
Èçâúíðåäíî: Óäúëæàâà ñå êàðàíòèíàòà íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ
23:43 / 27.03.2020
Áúëãàðñêà æóðíàëèñòêà å ïðèåòà ñ êîðîíàâèðóñ â Íþ Éîðê
22:07 / 27.03.2020
Ðàäåâ: Äúëãîòî îãðàíè÷àâàíå áåç óáåäèòåëíè ìåðêè, ìîæå äà äîâåäå ...
20:56 / 27.03.2020
Ïñèõîëîã: Áúëãàðèòå ñå ñïðàâÿò äîáðå â ïîäîáíè ìîìåíòè íà êðèçà
19:39 / 27.03.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Áúëãàðèÿ å åäíà îò ïúðâèòå äúðæàâè â ÅÑ, êîèòî àäåêâ...
19:38 / 27.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äåòåíöå íà 3 ãîäèíêè îò Áóðãàñ å íàé-ìàëêèÿò ïàöèåíò ñ COVID-19 ó íàñ
08:23 / 27.03.2020
Èçâúíðåäíî: Ïðîìåíèõà çàïîâåäòà çà ÊÏÏ-òàòà!
13:32 / 26.03.2020
Ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:01 / 27.03.2020
Âàæíè íîâèíè çà ÊÏÏ-òàòà è ñèíÿòà çîíà â Áóðãàñ!
13:30 / 27.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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