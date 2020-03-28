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Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä, ìîæå äà å çà ïîñëåäíî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 09:34 / 28.03.2020Êîìåíòàðè (7)149
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Ùå ïðåìèíåì êúì ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå çà ïîðåäåí ïúò, âúïðåêè ÷å èìàøå äèñêóñèè äàëè òîâà òðÿáâà èçîáùî äà ñå ñëó÷âà. Òàçè ãîäèíà ùå ïðåìåñòèì ñòðåëêèòå ñ åäèí ÷àñ íàïðåä â 3:00 ÷àñà ñóòðèíòà óòðå, 29 ìàðò.

Çà ïúðâè ïúò ó íàñ ëÿòíîòî ÷àñîâî âðåìå ñå âúâåæäà ïðåç 1979 ã., à çà ïúðâè ïúò â Åâðîïà òîâà ñòàâà ïðåç 1916 ã. Ñìÿíàòà íà çèìíîòî ñ ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå å çàïî÷íàëà ïðåäè 100 ãîäèíè, çà äà ñå ïåñòè åëåêòðîåíåðãèÿ è åíåðãîíîñèòåëè, íî è äà ñå èçïîëçâà ïîâå÷å ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíÿ.

Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè äåáàòúò çà ìåñòåíåòî íà ñòðåëêèòå å íà äíåâåí ðåä è â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà åâðîäåïóòàòèòå ïîäêðåïèõà ïðåäëîæåíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñìÿíàòà íà ÷àñîâîòî âðåìå äà áúäå ïðåêðàòåíà, êàòî äàäîõà âðåìå íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò äî 2021 ã..

Äî 1 àïðèë 2020 ã. ñòðàíèòå ÷ëåíêè òðÿáâà äà óâåäîìÿò Åâðîêîìèñèÿòà êîå âðåìå èçáèðàò - ëÿòíîòî èëè ñòàíäàðòíîòî, ïîïóëÿðíî êàòî çèìíî ÷àñîâî âðåìå. ÅÊ ñè çàïàçâà ïðàâîòî, àêî èìà ïðîáëåìè è äúðæàâèòå íå ñà óñïåëè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò, äèðåêòèâàòà äà áúäå îòëîæåíà èëè îòìåíåíà.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ëÿòíîòî å ïî - äîáðå! Íå â 18÷ äà ñå ïðèáèðàìå êàòî êúðòèöè ïî òúìíî!!! È íå âèæäàì êàêâî òè ñïàíå ïîâå÷å êàòî çà ðàáîòà çèìå ëåòå âñå ñè ñòàâàìå â îïðåäåëåí ÷àñ!
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Íàèñòèíà ìîæå äà å çà "ïîñëåäíî" ;) :)
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Çèìíîòî å ïî- äîáðå. Ñïè ñå ïîâå÷å ñóòðèí. Äåöàòà êîèòî çàïî÷âàò ó÷èëèùå â 7:30÷. Ùå å ìíîãî òðóäíî,ùå ñïÿò ïî ÷èíîâåòå äîãîäèíà àêî îñòàâÿò ëÿòíîòî
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Óðàààà! Êðàé íà ïàíè÷åñêèÿ ñòðåñ! Ïðåç 2021 ã íÿìà äà ìåñòèì ñòðåëêèòå íà ÷àñîâíèêà. Ñàìî ùå ñìåíèì ïðàâèòåëñòâîòî!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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08:12 / 28.03.2020
Èçâúíðåäíî: Óäúëæàâà ñå êàðàíòèíàòà íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ
23:43 / 27.03.2020
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Ïñèõîëîã: Áúëãàðèòå ñå ñïðàâÿò äîáðå â ïîäîáíè ìîìåíòè íà êðèçà
19:39 / 27.03.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Áúëãàðèÿ å åäíà îò ïúðâèòå äúðæàâè â ÅÑ, êîèòî àäåêâ...
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08:23 / 27.03.2020
Èçâúíðåäíî: Ïðîìåíèõà çàïîâåäòà çà ÊÏÏ-òàòà!
13:32 / 26.03.2020
Îôèöèàëíî: Óäúëæèõà ñðîêà íà ìåðêèòå è çàáðàíèòå! Èìà ïðîìÿíà, ñâúðçàíà ñ ìîëîâåòå!
11:42 / 26.03.2020
Ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:01 / 27.03.2020
Áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ ñãàùè òàðèêàò, îòâîðèë çàâåäåíèåòî ñè âúïðåêè çàáðàíàòà!
14:34 / 27.03.2020
Âàæíè íîâèíè çà ÊÏÏ-òàòà è ñèíÿòà çîíà â Áóðãàñ!
13:30 / 27.03.2020
Ðóñíàöèòå, êîèòî èìàò èìîòè â Áúëãàðèÿ, ñå èçíàñÿò, ñìåòêèòå çà òîê èì áèëè âèñîêè
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