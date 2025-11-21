Благомир Коцев ще бъде преместен от затвора в София във варненския затвор. Това разпореди съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която беше определена за съдия-докладчик по делото.
Стана ясно още, че за 27 ноември са насрочени за разглеждане постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“.
