ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Meteo Balkans: Екстремно суха почва в България
В региона на Северозападна България и Тракия, влажността е с над 80% под нормалните нива.Недостигът на влага е резултат от продължителната липса на валежи, високите температури и силните ветрове, които засилват изпарението.
Ситуацията има пряко отражение върху селскостопанските култури, горските екосистеми и биоразнообразието: сушата увеличава риска от пожари и застрашава природния баланс.
Като цяло картата показва обобщена картина на сушата в Югоизточна Европа и на Балканите, като най-силно засегнати са районите около Черно море, България и Украйна. В Западна Европа и Скандинавия се наблюдават по-слаби аномалии, докато части от Иберийския полуостров отчитат дори леко повишена влажност.
Какви ще са последиците за земеделците ?
Последиците от толкова силна суша и отрицателни аномалии на почвената влага в България могат да бъдат сериозни и да засегнат няколко сфери:
Намалени добиви на основни култури (пшеница, царевица, слънчоглед) поради недостиг на влага в критични фази на растеж.
Повишени разходи за напояване и по-ниска ефективност на напоителните системи.
Влошаване качеството на продукцията (по-малки зърна, по-нисък протеин, по-ниска масленост на слънчогледа).
Водни ресурси
Намаляване дебита на реките и спад на нивата в язовирите.
Ограничения върху водоподаването за напояване и дори за питейни нужди в засегнати райони.
Повишен риск от конфликти между нуждите на населението, индустрията и земеделието.
Гори и природа
Засилване на риска от горски пожари, особено в южните и планинските райони.
Загиване на млади горски насаждения и по-голяма податливост на вредители.
Загуба на биоразнообразие в някои сухолюбиви екосистеми.
Икономика и общество
Силно поскъпване на хранителните продукти поради намалени реколти.
Загуби за фермерите и повишен риск от фалити в земеделието.
Повече разходи за внос на зърно и други култури → натиск върху икономиката.
В градовете – "градски острови на топлина“, повече здравословни проблеми (топлинни удари, дехидратация).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Български пощи" ще разясняват за еврото
12:07 / 20.08.2025
Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ...
11:08 / 20.08.2025
Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквани...
11:11 / 20.08.2025
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулац...
11:01 / 20.08.2025
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО
11:36 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:53 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета