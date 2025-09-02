ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Meteo Balkans: Положението не е трагично, а плачевно! От държава, богата на вода, се превърнахме в полупустиня
Валежите, както сами виждате, намаляват и не са постоянни. Липсва достатъчно сняг през зимата, за да се напълнят язовирите. А дори и да има валежи, наблюдаваме неправилно стопанисване. Всяка година е едно и също – периоди на валежи и на суша.
Ние всяка година пишем статии за очакваните суши и пожари, но вместо разбиране получаваме хейт. После българинът се чуди откъде му е дошло и защо има толкова много пожари, при положение че повечето хора сами палят стърнища", написаха от Meteo Balkans.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил до...
10:59 / 02.09.2025
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекар...
10:31 / 02.09.2025
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна...
09:55 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:48 / 02.09.2025
Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ...
09:41 / 02.09.2025
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро,...
09:37 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета