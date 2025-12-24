Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще се влошава!
На страницата си в социалните мрежи споделят и кадри от гр. Кула, където вече е паднал първият сняг и се вижда гъста мъгла.
От НИМХ съобщиха, че след обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.
Още по темата
/
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
Зимата идва с пълна сила
21.12
Още от категорията
/
БНБ: Това е измама!
23.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.