|Meteo Balkans: Това няма да се случи
Вероятността тази прогноза да се сбъдне е малка, прогнозират от Meteo Balkans и допълват:
А сега пак към медиите – това няма да се случи, защото прогнозата е силно отклонение от прогностичния ансамбъл на ГФС. За хората, които не знаят какво означава "ансамбъл“: това е сбор от 30 различни прогнози със същия модел, но стартиращи с различни начални условия.
Това позволява да се оцени несигурността, произтичаща от неточното познаване на началните условия.
