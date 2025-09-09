Meteo Balkans: Това няма да се случи

© Хайде пак малко да си помечтаем за дъжд... През изминалите три месеца дори моделите рядко прогнозираха валежи, но ето че ГФС се подлъга. Миналата прогноза беше на модела на ЕС, а сега е ред на ГФС.



Вероятността тази прогноза да се сбъдне е малка, прогнозират от Meteo Balkans и допълват:



А сега пак към медиите – това няма да се случи, защото прогнозата е силно отклонение от прогностичния ансамбъл на ГФС. За хората, които не знаят какво означава "ансамбъл“: това е сбор от 30 различни прогнози със същия модел, но стартиращи с различни начални условия.



Това позволява да се оцени несигурността, произтичаща от неточното познаване на началните условия.