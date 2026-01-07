Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
"Още рано сутринта има гръмотевична дейност в близост до България, а след обяд тези валежи ще обхванат Югоизточна България и района на Силистра. Утре обаче бурите ще са още по-силни заради преминаващ студен фронт.
За днес сме издали и предупреждение – вижте картата. Бурите са точно там, където ги очаквахме. Доверявайте се само на надеждна информация.
Утре се очакват силни ветрове", предупреджават още синоптиците.
Как една запетая беше причината съдия от да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
НОИ с важна информация
06.01
