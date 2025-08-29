ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans с предупреждение!
Причината за влошаването на времето е преминаването на добре изразен студен атмосферен фронт. Очакват се валежи, гръмотевични бури и усилване на вятъра в събота и неделя, като явленията ще бъдат най-силни в Източна България. Повишава се и вероятността от материални щети в населените места, през които ще преминат силните ветрове.
Към този момент (не е категорично) прогнозите сочат, че най-силни ще са ветровете в района между Пазарджик, Пловдив и Ямбол.
В Североизточна България също се очакват шквалови явления, особено над района на Велико Търново, Шумен, Разград, Силистра и Добрич. Точната траектория и местоположение на бурите засега е трудно да се прогнозира, но е добре населението да има предвид очакваните промени във времето.
