|Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
От Meteo Balkans предупреждават, че очакваните валежи във Варненско и Бургаско за период от около 48 часа е около 200-300 л/кв.м.
"Без да плашим и без да подценяваме дъжда в останалата част от страната, но смятаме, че точно по крайбрежието времето ще бъде най-опасно откъм риск от наводнения, защото по това време на годината, заради топлото море, става "екшън".
Надяваме се деретата да са почистени или да се вземат някакви мерки в тази посока, докато още е рано и има време. Навсякъде. Водата ще е МНОГО!", казват още от сайта.
