Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
Автор: Екип Burgas24.bg 12:46Коментари (0)135
©
Meteo Balkans публикуваха предупреждение за предстоящ циклон, който идва към Варна и Бургас. "Отново обръщаме внимание на предстоящата в края на седмицата обстановка, свързана с циклон. В четвъртък и петък (2-и и 3-и октомври) ще бъде с повсеместни и интензивни валежи, в много райони с трицифрени (и много над нормите) количества.", прогнозират от сайта.

От Meteo Balkans предупреждават, че очакваните валежи във Варненско и Бургаско за период от около 48 часа е около 200-300 л/кв.м. 

"Без да плашим и без да подценяваме дъжда в останалата част от страната, но смятаме, че точно по крайбрежието времето ще бъде най-опасно откъм риск от наводнения, защото по това време на годината, заради топлото море, става "екшън".

Надяваме се деретата да са почистени или да се вземат някакви мерки в тази посока, докато още е рано и има време. Навсякъде. Водата ще е МНОГО!", казват още от сайта.



Още по темата: общо новини по темата: 860
29.09.2025 »
28.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/144 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имотни измами с договори "на зелено"! Прокуратурата разследва стр...
11:32 / 30.09.2025
За година пенсионерите се увеличиха с близо 11 хил., скочиха и ра...
10:55 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пищят, ето кога
10:38 / 30.09.2025
Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
10:23 / 30.09.2025
Нарастват случаи на агресия и насилие спрямо медицински специалис...
10:15 / 30.09.2025
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше...
09:50 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: