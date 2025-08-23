Новини
Меteo Bulgaria: Очаквайте между 12° и 18°С
Автор: Екип Burgas24.bg 17:05
©
Прогноза на Меteo Bulgaria за неделя, 24 август!

През предстоящата нощ в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има в крайните южни и в крайните североизточни райони. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, който след полунощ за кратко в котловините на запад и югозапад ще стихне и там минималните температури ще са най-ниски – едноцифрени.

В останалите населени места в ранното утро между 12° и 18°С, малко по-високи по морския бряг, особено на юг от Бургас. В София прогнозите са за 12°-14°С в централната част на града, но в покрайнините не са изключени и под 10°С, ако вятърът спре.

През деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Умереният и силен вятър от север-северозапад ще продължи и с него максималните температури ще се задържат в приятния диапазон 25°-32°С. В следобедните часове по крайбрежието вятърът ще се ориентира от изток.








