Меteo Bulgaria издаде червен код: Още тази нощ вятърът ще се усили
©
В Сливенско, Благоевградско, Смолянско, Пазарджишко и Пловдивско утре ще има повишена вероятност за пулсации към 100-120 км/ч. Пазете се и бъдете внимателни навън!
"Този фронт определено "си го бива". Отдавна не сме имали толкова добри параметри за много места с ураганни пулсации", пише още Меteo Bulgaria.
Още по темата
/
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
27.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските ев...
21:10 / 27.12.2025
Бащата на убитото от влак дете: Чувам "бум"! Жена ми - там, детет...
21:08 / 27.12.2025
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:56 / 27.12.2025
Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавк...
17:56 / 27.12.2025
Климов: България и Полша са насочили поглед към украински земи
17:55 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез в Сливен: Двама загинаха
14:46 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.