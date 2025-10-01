ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Meteo Bulgaria издаде червен код за идните два дни!
Средиземноморски циклон ще определя динамичното време в страната през следващите 48 часа, като се очакват повсеместни и значителни по количества валежи, които в много райони ще са трицифрени и няколко пъти над нормите – до 100-150 л/кв.м. в планинските райони и до над 200 л/кв.м. на места в Бургаско и Варненско с висок риск от наводнения!
Ще се усилва вятърът от североизток, с него температурите ще се понижават и границата между дъжд и сняг в четвъртък ще е на около 1000 метра, а в нощта срещу петък и в петък сутринта и по-ниско – докъм 600-800 метра, включително в София. Заради тежкия и мокър сняг и все още наличната листна маса, сериозна опасност от падане на клони и цели дървета и проблеми по ел. мрежата, особено в среднопланинския пояс. Ще има и виелици!
Поривите на вятъра по крайбрежието ще бъдат ураганни – над 100 км/ч., най-вече в акваториите на областите в червено, като са възможни и вълни с височина от 5 метра! Между 60 и 80 км/ч. ще са пулсациите в останалите населени места от Източна и Североизточна България и в планинските райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата то...
15:09 / 01.10.2025
Добра новина за всчки с просрочени задължения
14:14 / 01.10.2025
Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящ...
14:14 / 01.10.2025
Предложение: КАТ, ТОЛ и ИААА да станат единен контролен орган
14:12 / 01.10.2025
Мирчев: Пишем "Слаб 2" на сайта "Колко струва", да се върнат да с...
13:49 / 01.10.2025
Майчинските през втората година за отглеждане на дете се повишат ...
13:23 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета