Меteo Bulgaria с прогноза за събота
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт! От север на юг облачността ще се увеличи и главно в планинските и североизточните райони ще превали, но до вечерта от север на юг ще намалява и ще се изяснява.
Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но остава топло – минималните температури ще са предимно между 8° и 13°С, а максималните от 13° до 18°С, малко по-високи в районите на Видин, Сандански и Пловдив.
