Прогнозата за очакваните валежи и снеговалежите по планините се сбъдна. Студената въздушна маса, която предизвика транспортен хаос в Москва, както и застудяване и снеговалежи в Румъния и Украйна, достигна и България.

Според прогнозите, след валежите времето постепенно ще се подобри, но минималните температурите чувствително ще се понижат. Очакват се слани в Предбалкана, части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

"Това може да създаде сериозни рискове за ранните земеделски култури и овощните насаждения. Специалистите съветват стопаните да следят внимателно прогнозите за времето и да предприемат мерки за защита на реколтата“, съобщиха от Meteobalkans.