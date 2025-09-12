ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Между училището и университета: Кой плаща здравните осигуровки
Всички ученици, които са завършили средното си образование и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните са вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер, към настоящия момент, на 43,08 лв. месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация
Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски в НАП.
Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите?
Студентите, които са редовно обучение във висши училища и до навършване на 26-годишна възраст, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Всички останали студенти трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски.
А на българските студенти, които се обучават в чужбина?
Не се прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Всички те са осигурени за сметка на държавния бюджет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
12:37 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета