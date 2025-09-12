Между училището и университета: Кой плаща здравните осигуровки

© Все още не е започнала учебната година на студентите в България. Здравните осигуровки, както на учениците така и на студентите у нас се покриват от държавата. Между завършването на средно образование и постъпването в университет обаче има няколко месец. Кой плаща здравните тогава? Отговор на въпроса дават от НЗОК.



Всички ученици, които са завършили средното си образование и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните са вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер, към настоящия момент, на 43,08 лв. месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация



Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски в НАП.



Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите?



Студентите, които са редовно обучение във висши училища и до навършване на 26-годишна възраст, се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).



Всички останали студенти трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски.



А на българските студенти, които се обучават в чужбина?



Не се прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава-членка на ЕС или в трети страни. Всички те са осигурени за сметка на държавния бюджет.